《中国报摘》--中国证券报8月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋出席新闻宣传工作座谈会暨业务培训会指出，要切实加强与改进全系统新闻宣传和舆论引导工作，更好地服务于资本市场改革发展和监管工作。
* 其他:
--葛洲坝 100亿元人民币可续期公司债券24日在上交所挂牌上市。该公司债分两个品种、两期发行，信用等级均为AAA，发行综合利率为3.34%，创同类债券利率市场新低。
--新三板分层管理办法发布近三个月来，有520家创新层挂牌公司公布了利润分配管理制度；而1-5月，披露该制度的挂牌公司仅有13家。如果考虑2016年之前已发布该制度的企业，目前已有771家创新层挂牌公司披露了利润分配管理制度，占比逾八成。
--中信证券 上半年实现营业收入181.59亿元，同比下降41.63%；净利润52.42亿元，同比降57.96%。
--中煤能源 上半年实现营业收入263.01亿元，同比下降11.6%；净利润6.16亿元，同比增15.81亿元，实现扭亏为盈。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583