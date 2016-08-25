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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月25日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋出席新闻宣传工作座谈会暨业务培训会指出，要切实加强与改进全系统新闻宣传和舆论引导工作，更好地服务于资本市场改革发展和监管工作。

* 其他:

--葛洲坝 100亿元人民币可续期公司债券24日在上交所挂牌上市。该公司债分两个品种、两期发行，信用等级均为AAA，发行综合利率为3.34%，创同类债券利率市场新低。

--新三板分层管理办法发布近三个月来，有520家创新层挂牌公司公布了利润分配管理制度；而1-5月，披露该制度的挂牌公司仅有13家。如果考虑2016年之前已发布该制度的企业，目前已有771家创新层挂牌公司披露了利润分配管理制度，占比逾八成。

--中信证券 上半年实现营业收入181.59亿元，同比下降41.63%；净利润52.42亿元，同比降57.96%。

--中煤能源 上半年实现营业收入263.01亿元，同比下降11.6%；净利润6.16亿元，同比增15.81亿元，实现扭亏为盈。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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