《中国重要政经日程》--8月25日-9月21日

=============================今日重要政经日程==========================

8月25日(周四）

--中国社科院2016年《二十国集团（G20）国家创新竞争力黄皮书》、《二十国集团（G20）经济热点分析报告》发布会

*--国务院新闻办公室定于上午10时，在国务院新闻办新闻发布厅举行发布会，发展改革委副主任林念修等介绍双创发展形势，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

8月27日（周六）

--2016中国500强企业高峰论坛将在湖南长沙召开，至28日。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”，由中国企业联合会、中国企业家协会主办。

8月31日（周三）

--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。

9月1日（周四）

--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月2日。

9月3日（周六）

--G20工商峰会在浙江杭州举行。

9月4日（周日）

--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

9月21日（周三）

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月24日（周六）

*--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

注: 1. *代表新增日程。