《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--为迎战润泰集团总裁尹衍梁对中信金 的来势汹汹，中信金抢先布局明年改选的委托书通路。其中，元大金 已同意为中信金收委托书，知情人士透露，能促成此次元大金与中信金两大金控合作，关键在于有某位同时熟识两家金控的重量级律师居中穿针引线。
--观光局高层官员表示，观光局今年2月开始即提醒并呼吁旅游业者〞鸡蛋不要放在同一篮子〞，陆客限缩后应规画转型，开拓接待其他市场客源或经营国旅业务。
*经济日报：
--专接陆客团的创世纪旅行社无预警倒闭，是520后第一家因陆客缩减而关门的旅行社。台湾海峡两岸旅行发展协会理事长姚大光表示，创世纪不会是这波最后一家倒闭的旅行社，陆客缩减逾四分之一，很多依靠陆客团的旅行社已快活不下去。
--台湾显示器产业联合总会理事长暨友达董事长彭双浪表示，他已针对台湾面板业筹资、留才等议题，当面向蔡英文总统请命，希望新政府能提供业界更多与实质的协助，获得蔡总统全力支持的正面回应。
--华南金控 举行法说会，由于耕耘海外市场有成，旗下核心子公司华南银行今年第二季海外获利（含OBU）的税前盈余30.71亿台币，占整体获利比重达36%，不仅提前达成年度30%比重的目标，更较去年同期25%有明显成长。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583