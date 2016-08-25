《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月25日

*工商时报：

--为迎战润泰集团总裁尹衍梁对中信金 的来势汹汹，中信金抢先布局明年改选的委托书通路。其中，元大金 已同意为中信金收委托书，知情人士透露，能促成此次元大金与中信金两大金控合作，关键在于有某位同时熟识两家金控的重量级律师居中穿针引线。

--观光局高层官员表示，观光局今年2月开始即提醒并呼吁旅游业者〞鸡蛋不要放在同一篮子〞，陆客限缩后应规画转型，开拓接待其他市场客源或经营国旅业务。

*经济日报：

--专接陆客团的创世纪旅行社无预警倒闭，是520后第一家因陆客缩减而关门的旅行社。台湾海峡两岸旅行发展协会理事长姚大光表示，创世纪不会是这波最后一家倒闭的旅行社，陆客缩减逾四分之一，很多依靠陆客团的旅行社已快活不下去。

--台湾显示器产业联合总会理事长暨友达董事长彭双浪表示，他已针对台湾面板业筹资、留才等议题，当面向蔡英文总统请命，希望新政府能提供业界更多与实质的协助，获得蔡总统全力支持的正面回应。

--华南金控 举行法说会，由于耕耘海外市场有成，旗下核心子公司华南银行今年第二季海外获利（含OBU）的税前盈余30.71亿台币，占整体获利比重达36%，不仅提前达成年度30%比重的目标，更较去年同期25%有明显成长。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。