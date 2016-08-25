《中国报摘》--其他报纸重要消息8月25日

**上海证券报**

--中国保监会北京召开中国保险业产业扶贫投资基金成立大会。据了解，保险业产业扶贫投资基金类型为契约型，由中保投资有限责任公司作为管理人，第一期10亿元人民币3天内募资完毕，共39家保险机构参与认购。基金首个项目已确定投向国家级贫困县，将于近期落地。

--一汽夏利 发布重大资产出售预案，公司拟向控股股东中国第一汽车股份有限公司转让其所持天津一汽丰田汽车有限公司15%股权，作价25.61亿元，一汽股份将以现金方式支付对价。

**21世纪经济报 道**

--银行大量资金涌入地产领域，已经相当程度上脱离了央行和银监的信贷数据所反映的情况。记者获悉，有股份行近期下发通知，要求原则上不支持地王、异地、纯商业体和别墅项目。此前，还有一家华北股份行已下发通知，提示地王项目风险，“不做成本过高的项目”。

**人民日报**

--从北京市政府了解到，面对民间投资增长乏力的局面，北京市密集出台政策，放宽市场准入、深化审批改革，有效激发了民间资本的投资积极性。截至8月，北京申报纳入财政部PPP综合信息平台管理的入库项目共计89个，总投资额达2,456.22亿元。（完）