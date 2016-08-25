香港个股：鼎晖投资减持万洲国际共10.62%股权，套现逾92.5亿港元

路透香港8月25日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际 周四公布，公司主要股东--鼎晖投资（CDH）拟减持公司共10.62%股权，套现逾92.5亿港元。其中约1.99%股份由万洲国际最大股东兴泰集团接手。

公司的声明称，鼎晖投资在周三收市后与配售代理订立配售协议，按每股5.95港元配售8.8亿股万洲国际股份，相当于公司已发行股本约6.01%。同时，鼎晖投资以同等作价，与各名承让人订立买卖协议，出售共约3.83亿股股份，相当于万洲国际已发行股本2.61%，涉资逾22.78亿港元。

此外，鼎晖投资按同等作价出售共2.92亿股万洲国际股份（相当已发行股本1.99%）予兴泰集团，涉资逾17.37亿港元。完成后，兴泰集团在万洲国际的持股量将由现时的34.02%升至36.01%，而鼎晖投资持股量则由30.39%降至19.77%。

配售价5.95港元较万洲国际周三收盘价6.26港元折让4.95%。

万洲国际是中国最大的肉类加工企业河南双汇投资发展股份有限公司 的主要股东，并全资拥有美国史密斯菲尔德食品。（完）

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