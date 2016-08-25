《全球主要央行动态》--8月18日-8月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月18日-8月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，中性利率偏低妨碍货币政策正常化。“美联储有调整利率的空间，但没有人们可能想像的那么大，因为中性利率低于人们的预期，”柯普朗称。

纽约联储总裁杜德利说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨。杜德利说，过去两个月的聘雇情况“帮助缓和了今年稍早对就业增长恐怕开始停滞的疑虑，(并且)增强我对劳动市场情况持续好转的看法。”

旧金山联储总裁威廉姆斯加入越来越多同僚暗示支持未来几个月升息的阵营，称等待过久可能给经济带来高昂代价。“我觉得原则上每次会议都应考虑...我认为9月会议当然也一样，”威廉姆斯对记者称。“我认为鉴于经济状况，这是合理的。”威廉姆斯表示他不急于升息，但警告称如果低利率时间太长，经济可能过热，就像宴会上主人没能及时撤走大酒杯。

美联储公布的贴现率会议记录显示，在7月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至八家。6月会议上只有六家地区联储银行支持上调贴现率，表明联储决策者对美国经济前景的信心在增强。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委科尔表示，如果欧元区急需的财政与结构性改革未能出现，欧洲央行可能不得不进一步宽松政策。科尔还称，欧元区经济增长正在增强，并将继续加快，但复苏势头不如央行期望的那么强。

欧洲央行会议记录显示，利率决策者在7月的会议上同意不讨论任何政策变动，暂且压低市场对于进一步刺激政策的期望，尽管英国退欧相关风险上升。会议记录暗示管理委员会不急于采取行动，市场对英国退欧的反应比预期要小，令央行松了一口气，尽管风险“明显上升”。

冰岛央行周三将指标存款利率由5.75%下调至5.25%。“自央行上次发布预测以来，通胀前景已经好转，”冰岛央行在声明中称。

**日本**

日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，该央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。黑田东彦表示，日本央行的负利率政策尚未达到极限。黑田东彦还称，一旦9月货币政策全面评估的结果出炉，日本央行并将考虑是否调整每年资产购买80万亿日圆的计划。

黑田东彦表示，基于“fintech(金融科技)”在全球支付、清算及金融服务方面的影响日增，未来可能会应用于央行操作。黑田东彦在央行主办的fintech研讨会上表示，由于fintech对央行金融有各种影响，日本央行已准备带头推动相关研究分析，在日本推广fintech。

**其它**

新西兰央行表示，当前的利率轨道包括进一步下调以平衡各项风险；同时带动消费者物价指数的增幅升高。央行总裁惠勒称，“我们目前的判断是当前的利率轨道，包括料将进一步降息35个基点、平衡令经济承压的各项风险；同时带动CPI增幅升向1-3%目标区间的中点。”

印尼央行维持新的指标利率--七天期逆回购利率在5.25%不变，符合市场预期。此外下调贷款工具利率至6.00%，将其定为较新指标利率高出75个基点；同时维持存款工具利率在4.50%不变。

印度央行称，政府已晋升该央行负责货币政策的副总裁帕特尔(Urjit Patel)为下一任总裁，接替现任总裁拉詹，任期三年。帕特尔领导的小组建议印度货币政策进行具有里程碑意义的改变，包括转至以通胀为目标，以及采用利率制定委员会。

泰国央行总裁威拉泰称，泰铢迅速升值虽然没有导致出口下滑，但却对经济复苏不利。威拉泰告诉记者，泰国出口面临许多问题，包括技术创新落后及出口市场复苏缓慢等。但他说，泰铢在某些时期快速升值“对经济复苏没有助益，且央行对此将密切关注。”

蒙古国央行将指标利率上调4.5个百分点至15%，以应对本国货币图格里克大幅贬值的局面。“已采取中期性金融措施，以提高本币资产的回报率，提高图格里克稳定性，”央行声明稿称。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......