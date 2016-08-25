《香港报摘》--经济日报8月25日

--今年全球最大规模新股--中国邮政储蓄银行IPO-PSBC.HK，将于今日进行上市聆讯。市场消息透露，邮储银行最新的集资额或高达80亿美元，若顺利通过上市聆讯，最快下月中进行公开招股。

--平安保险 旗下陆金所计划在港上市，该所首席财务执行官郑锡贵透露，上市没有具体的时间表，但一定在一至两年内，如果顺利，可能在明年上半年便完成。