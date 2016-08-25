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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 09:01 BJT

《香港报摘》--经济日报8月25日

**头版头条**

--今年全球最大规模新股--中国邮政储蓄银行IPO-PSBC.HK，将于今日进行上市聆讯。市场消息透露，邮储银行最新的集资额或高达80亿美元，若顺利通过上市聆讯，最快下月中进行公开招股。

**其他**

--平安保险 旗下陆金所计划在港上市，该所首席财务执行官郑锡贵透露，上市没有具体的时间表，但一定在一至两年内，如果顺利，可能在明年上半年便完成。

--全球众筹平台龙头Kickstarter早前宣布进军亚洲，首先落户香港和新加坡。Kickstarter国际总监透露，港版Kickstarter料在本月31日（下周三）正式推出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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