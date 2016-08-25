《香港报摘》--信报8月25日

**头版头条**

--＂赌王＂何鸿燊四太梁安琪旗下私人投资公司尚嘉，刚以逾14亿港元，投得一幅位于屯门的住宅地皮，每方尺楼面地价高达6,800港元，超出市场预期上限七成，而同区楼面地价更在约半个月内爆升66%。

**其他**

--零售市道疲弱令企业广告开支减少，电视广播 上半年净利按年大幅倒退74%。公司的业绩亦预告因转播2016年巴西里约奥运会未能收回成本，预期录得亏损1.5亿港元。

--大新银行 董事总经理王祖兴表示，母公司大新金融 出售大新人寿后，将可获利逾40亿港元，并会向大新金融的股东派发特别股息，派发特别股息比例仍有待董事会讨论及决定。（完）

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