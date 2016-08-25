金属期市：伦铜陷于两个月低位附近，因供应上升

最新数据显示，LME铜库存跳增14,625吨，2015年11月以来首次突破250,000吨。单是过去一周，铜库存就增加了五分之一。

上海期交所期镍 亦大跌3.2%，因中国7月镍进口大幅下降40%，而且围绕菲律宾暂停大宗矿石出口的担忧消退。

美国7月成屋销售下降，降幅超预期，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。

在经过八个月的征求意见后，中国网贷监管细则正式出台。中国银监会周三发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，明确中央监管部门和地方政府的“双负责”制、强调网贷平台经营应以小额分散为主并明确借贷限额，并禁止开展类资产证券化等形式的债权转让。

中国7月镍和锌进口量大减，铜进口量也下滑3%，部分归因于季节性因素，许多工厂在北半球夏季停产。(完)

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