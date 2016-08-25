金属期市：伦铜陷于两个月低位附近，因供应上升

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
最新数据显示，LME铜库存跳增14,625吨，2015年11月以来首次突破250,000吨。单是过去一周，铜库存就增加了五分之一。
上海期交所期镍 亦大跌3.2%，因中国7月镍进口大幅下降40%，而且围绕菲律宾暂停大宗矿石出口的担忧消退。
美国7月成屋销售下降，降幅超预期，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。
在经过八个月的征求意见后，中国网贷监管细则正式出台。中国银监会周三发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，明确中央监管部门和地方政府的“双负责”制、强调网贷平台经营应以小额分散为主并明确借贷限额，并禁止开展类资产证券化等形式的债权转让。
中国7月镍和锌进口量大减，铜进口量也下滑3%，部分归因于季节性因素，许多工厂在北半球夏季停产。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/徐文焰；审校 许娜/张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583