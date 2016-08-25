《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

**明报**

--香港首个引进＂港人港楼＂条款、同时属下半年东九龙焦点新盘的中国海外 启德1号（I），预计最快今日开价，预料首推涉及单位数量约109伙。虽然项目规定买家必须为香港永久居民、30年内若转售单位亦须限售予本港永久居民，但中海外地产董事总经理游伟光强调，相关限制条款、单位买卖程序均相当简单，预料对楼盘销情影响不大。

**星岛日报**

--味千中国 主席兼行政总裁潘慰表示，下半年预计中港开店35间，并关店30间。中长期开店目标维持1,000家，香港分店则维持在30多间的水平。

--瑞安房地产 主席罗康瑞表示，截至今年6月底止已锁定销售额213.25亿元人民币，将进一步刺激下半年业绩。若加上潜在出售部分权益的上海项目，年底前负债率有望由75%降至50%或以下。

**苹果日报**

--富力地产 退出广州亚运城项目，公司主席李思廉指，退出是因项目股东太多令大家对项目发展没太大心思，加上与几个原股东是好朋友」，故愿意平手离场。

**文汇报**

--广州港集团有望在明年初上市，集团董事长陈洪先透露，现广州港股份公司的上市工作正稳步推进，有望明年春节前后拿到证监会的批文。

--深圳市人大常委会日前审议相关审计工作报告，发现近年来产业用地延期开工现象突出，建设项目进度不理想。82宗产业用地开工、竣工中，未按约定时间开工的超过四成，未按约定时间竣工的更超过七成，有部分项目延期甚至超过三年。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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