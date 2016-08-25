《香港报摘》--其他报纸重要消息8月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--香港首个引进＂港人港楼＂条款、同时属下半年东九龙焦点新盘的中国海外 启德1号（I），预计最快今日开价，预料首推涉及单位数量约109伙。虽然项目规定买家必须为香港永久居民、30年内若转售单位亦须限售予本港永久居民，但中海外地产董事总经理游伟光强调，相关限制条款、单位买卖程序均相当简单，预料对楼盘销情影响不大。
**星岛日报**
--味千中国 主席兼行政总裁潘慰表示，下半年预计中港开店35间，并关店30间。中长期开店目标维持1,000家，香港分店则维持在30多间的水平。
--瑞安房地产 主席罗康瑞表示，截至今年6月底止已锁定销售额213.25亿元人民币，将进一步刺激下半年业绩。若加上潜在出售部分权益的上海项目，年底前负债率有望由75%降至50%或以下。
**苹果日报**
--富力地产 退出广州亚运城项目，公司主席李思廉指，退出是因项目股东太多令大家对项目发展没太大心思，加上与几个原股东是好朋友」，故愿意平手离场。
**文汇报**
--广州港集团有望在明年初上市，集团董事长陈洪先透露，现广州港股份公司的上市工作正稳步推进，有望明年春节前后拿到证监会的批文。
--深圳市人大常委会日前审议相关审计工作报告，发现近年来产业用地延期开工现象突出，建设项目进度不理想。82宗产业用地开工、竣工中，未按约定时间开工的超过四成，未按约定时间竣工的更超过七成，有部分项目延期甚至超过三年。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583