港报社评：港府房策多新招，民间合力拓地--经济日报8月25日

首个亦是唯一港人港地新盘将开售，本届政府不少房策新猷实效或有限，却助纾港人对房屋供应紧张之忧。现时房屋供应似达标，惟愈住愈贵愈住愈细困局仍待解，增拓土地仍是刻不容缓。

现届政府在2013年招标出售＂港人港地＂住宅地，原意是纾解港人对内地客抢贵香港楼价之忧，三年后的今天，该楼盘开售在即，惟现时楼市已由本地客主导，港人港地限制似变得可有可无。

除港人港地昙花一现外，由工厦改建成出租公屋的华厦邨，187个单位仅租出约20个，表现难言理想，加上年初推售的豪版居屋焕然壹居销情一般，另一个置业计划＂绿置居＂更未见其影，现届政府推出的一系列房策新猷，实效确较有限，甚至惹＂花招＂之讥。

平情而论，港府过去几年花尽心思推上述房策新招，有其背景，就是当时新一届政府上任不久，面对楼价租金日益升，公众盼新政府带来房策新思维。而种种房策新招，确回应了当时的民情民意，一定程度成纾减港人忧心的＂安慰剂＂。

其实房策万法归宗，真正关键还在土地供应。近年港府增土地供应渐见成效，未来三至四年的私楼潜在供应，创9.3万伙的纪录新高。惟供应似渐增加的同时，本港楼价因本地需求仍强，至今仍居高不下，发展商为迁就买家尤其年轻上车族的购买力，新盘更愈建愈细，甚至有新盘面积仅71平方尺，相当于一个车位，困扰港人十多年的蜗居困局，不但未随土地供应增加得到纾缓，反趋恶化。

此正反映，现时的土地供应规模，顶多只是仅仅达供求平衡，而非有相对充裕供应量。只有更积极拓地，才有望形成促楼价合理回调的压力，令发展商因应土地供应增加，建更多居住面积较舒适合宜的住宅，而非＂蚊型＂单位，港人居住质素才有机会实际改善。

可惜的是，社会对此仍未有足够认知，每当港府透露有意加力拓地，无论是发展新界乡郊、重建旧区，又或移山填海等，屡遭地区组织、环保团体等责难，以至透过司法覆核等手段力阻，拓地建屋事倍功半，打破愈住愈贵、愈住愈细的困境，仍遥遥无期。

故在批评港府房策花招多、实效有限的同时，社会亦须深思，加力拓地并非＂盲抢地＂，而是解这一代港人蜗居之痛，以至为下一代筹谋楼价合理、舒适宽敞居住空间的必由之路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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