港报社评：奥运：动人，残酷！--信报8月25日

里约热内卢奥运会曲终人散，但余温犹在，国家金牌运动员本周末起访港三天。中国女排夺金掀起热潮，渴望一睹奥运英雄风采的市民多不胜数，这次访问不难取得空前成功。

奥运赛期虽只有两周，却是人生舞台的一个缩影。为登上颁奖台日操夜练备战经年的运动员，目标人人相同，但付出与回报大都不成正比，能梦想成真的，毕竟只属少数中的少数，个中不足为外人道的辛酸，在＂牛下女车神＂李慧诗身上已充分体现。

然而，这亦是奥运这种高水平体坛盛事可贵之处。运动竞技无可避免带点运气成分，但能战至最后、离颁奖台一步之遥的选手都是过五关斩六将的强中之强。越南＂枪神＂黄春荣摘下该国奥运史上第一金，赢在终极一发正中红心。与其说＂枪神＂击败了对手，不如说他战胜了自己。

巴西足球队在国民面前一雪两年前世界盃准决赛败于德国一比七之耻，互射十二码气走德军，勇夺金牌。如此决胜虽＂各安天命＂，幸运之神似乎也有心眷顾主队，但若非巴西战将一改自恃技术高超懒于跑动的陋习，人人多走一步，冠军恐怕不一定属于主办国。

巴西足球队改写与奥运金牌无缘的＂命数＂、中国女排重拾消失了十二年的奥运王者风范，少一分努力和决心都不可能成事，当中实无半点侥幸。从这个角度看，运动场上没有破不了的宿命，哪里跌倒，哪里重新站起来。证诸人生，里奥所见，不亦每天重演？

香港今届在奥运的战绩虽乏惊喜，但运动员这条路本就难走，所谓＂食得咸鱼抵得渴＂，重拾心情后放眼2020东京奥运，港将未始不能创出佳绩。香港单车代表队总教练沈金康抱怨现实残酷，港府对待体育的政策是＂有奖牌先有人理＂。可是，运动员的＂悲哀＂又岂是香江独有？本届奥运大放异彩、在金牌榜上仅次美国的大不列颠，世人何尝不是只见米字旗连升27次的光辉，不见失落奖牌英国选手的落寞？

这样说非为一牌未得的港将＂找伴＂，而是英国在运动资源投放上＂汰弱留强＂，单车兵团横扫场馆赛大项小项，风头一时无两，就是拜国家体育政策向成绩优异运动严重倾斜所赐。

最新一期《经济学人》刊载了一篇分析文章（Free exchange专栏，题：Medalling prosperity），针对英国专攻强项的体运策略，作出利弊兼顾的论述，对香港体育界大有参考价值。

英国对运动员的资助，2000至2012年激增四倍，从约5,000万英镑增至逾2.5亿英镑，资金主要来自国家彩票（National Lottery）收益。银弹攻势成效显着，英国奥运奖牌数目与资金投放形成正比。伦敦主办2012年奥运带来＂红利＂，奖牌总数较2008年北京奥运增加四成，固然是部分原因，但英军里奥战绩更胜伦奥，足证专攻强项奏效。

港人对李慧诗寄予厚望，里奥焦点对准单车场馆，亲眼见证英国车手风卷残云般的霸气。然而，必须认清的是，大英单车英雄的骄人成就立足于英国＂赏罚分明＂的体运政策。国家体育局（UK Sport）以投资回报的思维（投入多少资源换来多少奖牌），决定不同体育项目的具体资助，回报愈高资源愈可观，＂跑唔到数＂（奥运奖牌数目低于赛前目标）的项目，只好面对资助减少或不获资助的命运。

英式体育政策理性而＂凉薄＂，绝对以成败论英雄；从近届奥运战绩判断，效益无可置疑。不过，这种以奖牌数目决定资源分配的策略，长远会令体育发展＂侧埋一边＂，强者愈强之余，一些深受公众爱戴的运动如排球、篮球，又或较冷门却仍有不少人懂得欣赏的项目如剑击（财政司司长曾俊华便是此道能手），势必因为无法跟单车、划艇等大不列颠强项争夺资源而遭＂边缘化＂。这种目标为本赢家通吃的政策，是否值得关心香港体运发展人士照单全收，有深思的必要。

竞技场上，我们看到的是一幕幕扣人心弦的生死战；目眩神驰之际，谁又能想到跨项目运动员逐鹿资源＂瞓身拚搏＂的惨烈？奥运：动人，残酷！（完）

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