港报社评：私楼火热居屋滞销，考验市民置业智慧--明报8月25日

国际政经情势尽多不明确因素，按正常情况，反映在投资市场，理应冲击资产价格。不过，证诸近期香港股市、楼市齐升，资产价格进一步推高，与经济基本面背道而驰，特别是二手市场楼价升势明显，大有再攀高峰之势。反观政府推出的新一批居屋单位，一个月以来只售出约31%，未如想像般抢手。二手市场火热，居屋滞销，说明此时此刻选择置业安居是否恰当，再一次成为部分市民的严肃课题。

本港楼市，约在去年9月达到高峰，随后逐步调整；到今年5、6月间，整体楼价视乎地区与质素，下调了10％至15%。不过由今年第三季开始，一些二手屋苑单位售价掉头回升，发展到近日有传媒统计，发现全港百大屋苑，其中28个尺价较今年低位回升超过一成，有11个属所谓＂上车＂屋苑，个别反弹幅度接近20%。另外，反映二手楼价表现的中原城市领先指数，上周最新报133.41点，较今年3月份低位127.46点，累升约4.7%。

踏入今年第三季，全球经济、中国经济都未见好转，反而是英国＂忽然＂脱欧，给全球经济蒙上更多不明朗因素，市场原本预期美国联储局在6月再加息，亦已泡汤。本来，投资市场对不明朗因素反应敏感，多会下调，现在投资市场不跌反升，说明已经脱离了基本面，资产价格升跌甚至与基本面背驰；现在全球股市，不少大公司的盈利下跌，而且展望前景不乐观，但是股价依然上升。这种＂掉转行＂的情况，脱离了一般人的认知与了解。

目前投资市场的情况，与各国央行＂印银纸＂有关。2008年金融海啸之后，欧美、日本等主要经济体都采取极度宽松的货币政策，中国也曾经推出4万亿人民币刺激经济；8年来，全球充斥着游资热钱，形成了一个又一个资产泡沫，在这样的基础上，近期欧盟和日本实施负利率，继续所谓刺激经济。即是说，资产泡沫水分未挤出来，还要灌进更多的水，资产价格最终会出现什么状态，相信正在主持＂印钞＂的欧美或日本央行行长都说不出个所以然。不过，有一点可以肯定的是，设若＂印银纸＂就可以挽救经济，全世界人民就毋须辛勤劳动了。这几年的疯狂＂印钞＂，最终必将遭到市场反噬，只是时候未到而已。

近期本港楼市反弹，就是举世热钱源源不绝的结果。美国去年12月加息之后，随即按兵不动，因为经济景况使它需要一再深思；不过，即使联储局下月加息，利率上升幅度只会缓慢，在较长时间仍会处于偏低水平。因此，若认为美国加息会使本港楼市大幅调整，看来不会见到立竿见影效果。实际上，除了利率，本港楼市仍然受制于一些基本因素。

首先是本港楼价之高，早已脱离一般打工仔的承受能力；一个与社会现实脱轨的市场不可能永续下去，到了某一个时间点必然会出现调整。其次是根据政府最新数据，本港未来3、4年的私楼住宅潜在供应将有9.2万个单位，这是有纪录以来最高数字，反映楼市供求失衡可以基本解决。综合言之，在资产泡沫愈吹愈大，全球经济未见好转势头，楼价处于有史以来高峰，而供应明显增加情况下，即使渴求置业安居的市民，是否此时此刻接过这支火棒，有必要更深入思考和衡量。

至于新推出的2657个居屋单位和房协的绿怡雅苑1020个单位，一个月以来销情一般，到昨日前者售出826个（约31%）单位，后者售出230个（约22%），甚至可用滞销来形容，与申请时的踊跃情况大相迳庭，这或许与市民对楼市的研判有关。居屋滞销有多方原因，例如居屋与公屋设施相差无几，对绿表申请人失去吸引力；另外是新一批居屋于去年9月定价，当时楼价处于高峰，随着楼价调整，居屋所享折扣率只得约八成，若研判楼价持续下调，折扣率更无吸引力。因此，当局需要检讨有关定价时间；公屋与居屋设施如何有区别，吸引绿表申请人购买，形成阶梯流转；是否减少绿表配额、增加白表申请人置业机会等。

居屋滞销若与申请人对后市研判有关，是健康和值得肯定的迟疑，反映申请人谨慎行事。置业（即使是购买居屋）对市民而言，可能是毕生最大笔投资，多从基本面出发和思考，值得欣赏和鼓励。居屋存废，不应受一时销情左右，居屋为善策并在社会上起到积极功能，早有定论，当局应该检讨如何完善居屋政策，而非轻言废弃。（完）

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