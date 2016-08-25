港报财经评论：看重业绩面，新奥华电福新可靠--经济日报8月25日

看重业绩面，新奥华电福新可靠/ 林瑞芬

不进则退，恒指始终未能企稳于23000楼上，昨日回吐压力加深。恒指收报22820点，跌0.77%；国指收报9507点，跌0.83%，大市成交额619.6亿元。

本月落实＂深港通＂之后，消息成事实，不进则退。整固势延续，但期指将近结算，好友或会力托。技术上，好友力托恒指或以保历加通道中轴近22500水平为防綫，如有闪失，那表示好友的力托计划失败，要进一步退守至保历加通道下限21700左右。国指而言，短綫好友力托防綫在保历加通道中轴近9350，如有闪失，回探9000点。

大市伺机整固，回落多少，仍旧视乎环球资金面的变化。若美国联储局9月再次决定不加息、资金仍要选择买股票博取更高回报的话，港股整固之势会有序。在业绩公布期下，还是主力看回公司基本面，以配合判断个股的回调深浅压力。

事实上，个股表现还是多看业绩面，如周三剖析的深圳高速 ，昨日就没有跟从大市回吐，逆市攀升3.7%至8.22元。中国外运 公布，中期纯利按年增长约10.5%，至9.67亿元（人民币．下同），每股盈利21分，但中期股息按年增长近17%至3.5分，在股息增加刺激下，昨日股价急升8%至3.89港元。

周前曾建议追落后的新奥能源 ，刚公布的业绩显示，得益于滙率对冲得宜，令上半年滙兑损失减少、行政开支减少，以及新增接驳户数按年上升15%，令公司截至今年6月底止的中期纯利按年增长29%至15.9亿元，里昂、摩根士丹利及摩根大通均认为属超于市场的预期。新奥能源股价昨升3%至42.45元。总计上半年，内地房地产市场转强，房地产去库存情况下，有利新增接驳户数增加，因此，新奥上调2016年全年接驳户数目标至180万户(原目标为140万至160万户)。据里昂分析，新奥虽然毛利较低的居民用气占比上升(按年增长23%)，而工商业用户增长仅7%，但整体售气毛利维持每立方米0.74元，启示毛利率有所上升。新奥盈利前景稳健，里昂预计新奥2016及2017年度每股盈利分别为2.47及2.71元，目标价由46元上调至49元，与摩根士丹利目标价48元相若。摩根士丹利认为，新奥上半年度自由现金流达4亿元，而负债比率亦下调4.1个百分点至54.7%，属稳健。

新奥高管指出，7月份天然气销售增长较上半年为高，预期全年天然气销售增幅超过18%。而新奥上半年获取6个分别位于河北及山东省等地的新项目，现时已开始建设，每个项目预期投放1亿至2亿元，平均毛利率超过12%，对维持中期增长有一定支持。

配合走势图分析，新奥股价近周已突破40港元阻力，力守其上，反覆回探47港元高位是有机会的。

清洁能源股份在内地环保要求增加底下，把握盈利增长力度确然大，不过也有失准时！例如京能清洁能源 ，上半年仅多赚3.6%至10.12亿元，为2011年底上市以来最小增幅，股份昨日即被抛售，曾跌8.9%，收市报2.42港元，跌幅6.2%。对清洁能源股份的盈利增长，股民确有一定寄望，最少达双位数增长。

论上半年佳绩清洁能源股份，不得不数华电福新 ，公司今年上半年录得收入81.8亿元，按年增长8.7%，期内净利润14.5亿元，按年增长23.5%，对应每股盈利为0.165元。融资成本下跌、水电及风电表现佳，推动盈利增长。业绩之后，中、外券商均多维持华电福新＂买入＂建议，德银给予目标价2.9港元，中金看3.09港元，美银美林上调其目标价至2.75港元，招商调升其目标价至2.67港元，麦格理也上调目标价至2.75港元。

展望下半年，水电的全年增长仍然明朗。受厄尔尼诺现象影响，福建省上半年降雨量异常丰沛，公司的水电利用小时高达3,172小时，较2015年同期及正常年份分别高出165%及101%。据管理层展望下半年，水电小时数将基本同比持平，对应2016年全年同比增长38%。

风电方面，公司预计2016全年风电利用小时数将达到1,800小时，对应2016下半年15%的同比增速。同时，华电福新预计2016全年火电利用小时数有望恢复至3,500小时，对应2016下半年2,163小时的利用小时数，这主要得益于新建产能。中国在6月初发布新的公告，在弃风弃光率高的地区设定了风电和太阳能利用小时率的最低要求，这项新政策应能有效地提升风电营运商的盈利能力，利好华电福新。火电相对水电及风电，上半年的表现失色得多，火电利用小时数大跌至1,337.3小时，较福建全省平均水平为低，新建产能步伐将延迟一年。不过，公司管理层预期火电利用小时数有望在下半年获改善。集团内部指引为3,500小时，而美银美林预测为3,200小时，相信已足够弥补电价下调影响。

配合走势分析，股价有效突破2港元，守其上，中期趋探3港元才有阻力，止蚀1.9港元，昨收报2.08港元。（完）

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