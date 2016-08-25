中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.01

路透上海8月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.11%至94.01；SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.86%，SDR篮子指数跌4.01%，BIS指数跌6.86% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.6602 -182 欧元 7.4986 131 日圆 6.6272 -66 港元 0.859 -22.9 英镑 8.8159 -533 澳元 5.0716 -146 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.8749 -422 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.9159 -19 > 瑞郎 6.8876 74 加元 5.155 -153 林吉特 0.6043 -15 卢布 9.7855 707 泰铢 5.1972 -170 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.66，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报94.71，较上日微 升0.03%；RXY参考离岸人民币指数 报94.63，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.68，较上日微升0.06%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)