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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至94.01

路透上海8月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.11%至94.01；SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.86%，SDR篮子指数跌4.01%，BIS指数跌6.86%
。
 CFETS篮子货币         今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬
                                    点数
 人民币                     6.6602                      -182
 欧元                       7.4986                       131
 日圆                       6.6272                       -66
 港元                        0.859                     -22.9
 英镑                       8.8159                      -533
 澳元                       5.0716                      -146
 新西兰元<NZDCNY=PBOC       4.8749                      -422
 >                                  
 新加坡元<SGDCNY=PBOC       4.9159                       -19
 >                                  
 瑞郎                       6.8876                        74
 加元                        5.155                      -153
 林吉特                     0.6043                       -15
 卢布                       9.7855                       707
 泰铢                       5.1972                      -170
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.66，较上日微跌0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报94.71，较上日微
升0.03%；RXY参考离岸人民币指数 报94.63，较上日微跌0.02%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.68，较上日微升0.06%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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