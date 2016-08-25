港报财经评论：QE质素响警号，单边市一触即发--信报8月25日

QE质素响警号，单边市一触即发/ 习广思

美国公布了强劲的新屋销售数据，令人开始对联储局逐步收紧货币政策提高警惕；另一方面，日本及欧洲的央行持续放水，而且所购买的资产质素每况愈下，不但令人担心放水带来的实质效益有多大，更会造成道德风险。量化宽松（QE）效力备受质疑，这或促使已经过量反映放水效应的股市提早调整。

美国一连串重要数据周二率先发布，8月Markit制造业采购经理指数（PMI）为52.1，较7月的9个月高位52.9有所回落，但仍在扩张线50之上；自2009年10月以来，每个月的PMI均维持扩张。然而，8月数据已跌至2009年以来的平均数之下，反映制造业新订单与新增就业增长均放缓。部分制造商表示，客户选择在美国大选前按兵不动。此外，制造业就业仅小幅增长，增长速度为4个月最弱，此一指标通常与新订单增加数量有关。

美国商务部公布，7月新屋销售升至近9年最高， 显示美国楼市增长动力强劲，期内新屋销售经季调后，较6月增长12.4%，年率为65.4万户。就业市场改善以至利率低企，都促使美国楼市表现佳。根据美国房地产经纪协会，6月成屋销售增长也是近10年来最劲。

在美国议息会议前公布这项数据，再配合近日联储局官员鹰派言论，有理由相信本周美国经济数据或普遍偏强，官员为最快9月加息鸣锣开道。美国有可能快将收紧货币政策，但欧日两大央行却继续放水， 而且由买国债转去买股买企债，手法惹人质疑。

有报道指出，日本央行的日股购买量接近倍增， 令投资者担心央行将主导金融市场，央行持续向经济注资，或导致价格扭曲。有分析员表示，日本央行大量买进日股ETF，使投资者难以区分好坏企业，并引发更多问题，例如资本配置不当、股市交易投机加剧，以及企业达到股东要求的动力下降。

事实上，日本央行3年多以来大举买政府债，已造成日债市场变成政府大买家的市场，且扭曲了利率。分析员认为，日央行扩大购买资产范围至上市股票，营造了极有利的需求环境。然而，这能否长期对经济增长带来持久正面效应令人怀疑，因为日央行不像主导债市那样能主导股市，而且买入基于指数的股票，使市场关注点从企业表现转向央行动向。

更多市场人士认为，日央行增购股票的行动与20多年前政府失败的救市努力没有分别，1980年代后期资产泡沫破裂后，日本政府透过施压政府相关金融机构买入股票以提振市场，结果股市却持续下跌，且令更多银行账目陷入困境，迷失10年后是20年甚至30年。有基金经理形容，现在市场完全是由日央行买盘主导，而非认同企业能获利的评估，部分人士担心股市可能开始步债市后尘。自从日央行买债以来，已促使交易商把目光集中在央行的购债行动上，而对经济数据几乎视而不见。

欧央行的行动也好不了多少，欧央行将QE扩大到企业债购买计划（CSPP）后，据报道已有两家欧洲企业通过私募的方式，直接向欧央行发行债券。西班牙央行以私募的方式购买了部分西班牙油企Repsol SA及西班牙电力公司Iberdrola SA发行的欧罗债券。

对于债券发行人来说，通过私募发行可以让他们迅速募集所需资金，在通常情况下这种方式不需要发行说明书，没有透明度，也不会有新闻发布，完全是悄悄执行。有评论称，欧央行毫不考虑安全性，直接通过私募方式购买企业债，而发行方发债仅仅是因为他们事先知道欧洲央行会买，这极为荒唐。今年3月，欧洲央行在宣布进一步减息同时，扩大了每月资产购买规模至800亿欧罗，还表示上半年底开始购买投资级企债。

花旗早前发表报告指出，从6月8日CSPP计划启动至6月30日，尽管欧央行从一级市场购债量仅占4%，但实际上却购买了所有符合条件的新发行企业债。

欧版及日版QE愈做愈唔似样，有何启示？金价、美滙指数及日圆滙价都已走到三角形走势的尾声，环球资产市场似酝酿爆发单边市，后市看来不会太过平静。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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