全球金市：美元走软提振金价小涨，关注美联储动向

叶伦将于周五1400GMT在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行年会发表演说。多位美联储决策者近期发表强硬的言论，引发部分投资者预期届时叶伦可能也会采取不那么谨慎的论调。

美元指数 下跌0.1%至94.695。

过去一周美元上下震荡，因对美联储近期升息的预期摇摆不定。

美国7月成屋销售下降3.2%，降幅超预期的下滑0.4%，结束了之前四个月连涨的态势，因库存紧缺限制了买家的选择，但房价进一步上涨，表明楼市根基仍然稳固。

周三的海关数据显示，7月中国白银进口同比下降36%，铂金进口减少47%。(完)

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