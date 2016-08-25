台湾债市：10年期公债发行前殖利率早盘微跌，因央行引导隔拆利率低开

路透台北8月25日 - 台湾10年期公债105/11期 周四早盘发行前交易殖利率微跌；交易员指出，因台湾央行早盘引导隔拆利率开低，促多单态度略转积极，带动殖利率下滑，但追价意愿低，成交并不热络。

他们表示，市场静待周五全球央行年会美国FED主席叶伦谈话，且目前没有其他消息面干扰，市场缺乏方向指引，观望气氛浓厚。

〞大家都在等明天开会啊，没有其他(消息)可以看的，量也缩了。〞一位大型银行交易员说，

他们指出，全球央行年会召开在即，这两天多空双方均按兵不动，但料叶伦不致会有出乎市场预料之外的谈话，预估年会结束后殖利率仍将续呈盘整走势，目前只能等待下一个消息面引爆下一波行情。

另一大型银行交易员亦称，大家都在等周五叶伦要怎么说，美债暂无方向，但早盘台债多单略转积极致殖利率走低，空单则更趋谨慎，〞看起来多单还是满积极的，今天没有什么空单，这阵子空单都很小心。〞

台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.175%，上日开盘报0.178%；上日加权平均利率收在0.180%。

本地时间10:22，10年券105/11 殖利率跌0.32基点至0.6333%，成交66亿台币。

而五年券105/8 殖利率则涨0.10基点至0.4960%，成交7.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.70%。

美国指标10年期公债周三价格 跌2/32，收益率报1.56%，周二尾盘为1.55%，自7月中以来，10年期公债收益率一直陷于1.45%-1.63%的区间内。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.49-0.51%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.62-0.65%。

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