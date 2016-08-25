台湾汇市：台币早盘受台股及韩元带动微升，静待美联储主席谈话

路透台北8月25日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走升。汇银人士称，受台股及韩元的涨势带动，但成交清淡；市场正观望周五美联储主席叶伦的演说，指引美元方向。

汇银人士表示，盘初台币走势相较上日未见明显波动，随着韩元仅呈现微幅升值，且盘初成交不算活络；实质交投方面，出口商略有抛汇，而外商银行则买卖美元方向皆有。

〞今天比较没有波动，各货币走势卡在这里，〞一位小型商银交易员表示。他们也表示，盘初成交不大，台币在31.750附近游走，市场心态偏向观望。

全球央行官员本周稍晚将在杰克森霍尔召开会议，美联储主席叶伦周五将在会议上发表讲话。

台币早盘成交陷在31.740-31.758的窄幅区间内。本地时间10:02，韩元兑美元 报1,121.0，上日收在1,122；台股加权指数 小涨0.54%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.656/31.686，上日收在31.700。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.700-31.780

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