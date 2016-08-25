日本股市：日经指数早盘收低，因美股收跌且市场观望FED叶伦演说

叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演说，投资人期待演说内容对美国货币政策前景提供指引。

日经指数过去一周陷于16,452.01-16,714.61点的狭幅区间，交易员表示，视叶伦演说而定，日经指数有可能回到16,500水准。

“市场审慎关注焦点在于，叶伦会采取鹰派或鸽派论调，”摩根大通股票衍生品主管Michiro Naito称。“由于日本最近货币政策及财政政策的变动，都没能达到市场预期，大家预期美国经济前景将暂时成为触动日股走势的主要因素。”

周四油价走软，拖累矿业股。日本国际石油开发帝石 下跌1.2%。但受惠于低油价的航空股表现居前。全日本空输 涨0.9%，日本航空 涨1.9%。