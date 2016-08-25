日本股市：日经指数早盘收低，因美股收跌且市场观望FED叶伦演说

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
叶伦周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)发表演说，投资人期待演说内容对美国货币政策前景提供指引。
日经指数过去一周陷于16,452.01-16,714.61点的狭幅区间，交易员表示，视叶伦演说而定，日经指数有可能回到16,500水准。
“市场审慎关注焦点在于，叶伦会采取鹰派或鸽派论调，”摩根大通股票衍生品主管Michiro Naito称。“由于日本最近货币政策及财政政策的变动，都没能达到市场预期，大家预期美国经济前景将暂时成为触动日股走势的主要因素。”
周四油价走软，拖累矿业股。日本国际石油开发帝石 下跌1.2%。但受惠于低油价的航空股表现居前。全日本空输 涨0.9%，日本航空 涨1.9%。
东证股价指数 跌0.32%，JPX日经400指数 跌0.29%。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583