《国际主要央行公开市场操作一览》--8月25日

路透北京8月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储7月维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

日本央行并称，将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

8/24 隔夜逆回购 -953.50 0.25%(固定利率)

8/23 隔夜逆回购 -1,216.54 0.25%(固定利率)

8/22 隔夜逆回购 -1,161.24 0.25%(固定利率)

8/19 三天逆回购 -1,014.68 0.25%(固定利率)

8/18 隔夜逆回购 -950.89 0.25%(固定利率)

永久操作：

8/24 买入MBS 5.52 --

8/23 买入MBS 12.98 --

8/22 买入MBS 20.18 --

8/19 买入MBS 13.00 --

8/18 买入MBS 20.21 --

《本周主要新闻》

--美联储公布的贴现率会议记录显示，在7月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至八家。6月会议上只有六家地区联储银行支持上调贴现率，表明联储决策者对美国经济前景的信心在增强。

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/24 七天期反向交易 13.4亿美元 0.90%(固定利率)

8/23 七天期反向交易 472.775 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行会议记录显示，利率决策者在7月的会议上同意不讨论任何政策变动，暂且压低市场对于进一步刺激政策的期望，尽管英国退欧相关风险上升。会议记录暗示管理委员会不急于采取行动，市场对英国退欧的反应比预期要小，令央行松了一口气，尽管风险“明显上升”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 302,890

上周三 303,840

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当期变化 -950

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本产经新闻援引日本央行总裁黑田东彦的话称，该央行不排除将2月推出的负利率再往下调，即使该备受争议的政策未能刺激通胀或经济成长。黑田东彦表示，日本央行的负利率政策尚未达到极限。黑田东彦还称，一旦9月货币政策全面评估的结果出炉，日本央行并将考虑是否调整每年资产购买80万亿日圆的计划。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,977亿台币定存单，较当日到期定期存单金额3,973.5亿台币，发行余额增3.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,827.5亿台币定存单，较当日到期定期存单金额2,827.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行2,411.5亿台币定存单，较当日到期定期存单金额2,412亿台币，发行余额减0.5亿台币。 (完)