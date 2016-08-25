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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 11:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元又未能突破阻力位

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* 英镑未能突破1.3250/70阻力位，亚洲交投清淡

* 稍早触及的高位1.3263不及隔夜高位1.3273，最新报1.3223

* 很多人预计周五叶伦讲话前英镑空头将被轧空

* 跌势可能受限，之前的短线阻力位1.3210成为首道支撑位(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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