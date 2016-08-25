中国新债：国开行下周二增发至多176亿元三期债，期限三、七和10年

路透上海8月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(30日)招标增 发三期固息债，总额不超过176亿元人民币，期限包括三年、七年和10年。 上述三年、七年和10年债分别为国开行今年第八期 、第七期CN160207 =CFXS和第13期增发，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第八、七和13期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：36亿元；7年：40亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/7/10年固息 招标时间 3/7/10年：8月30日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3年：8/31；7/10年：9/1 起息日 3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日 分销期 3年：8/31；7/10年：8/31-9/1 上市日 3年：9/2；7/10年：9/5 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年0.10%；10年：0.15% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)