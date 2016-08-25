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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 11:41 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多176亿元三期债，期限三、七和10年

路透上海8月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(30日)招标增
发三期固息债，总额不超过176亿元人民币，期限包括三年、七年和10年。

    上述三年、七年和10年债分别为国开行今年第八期 、第七期CN160207
=CFXS和第13期增发，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第八、七和13期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：36亿元；7年：40亿元；10年：100亿元
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        3/7/10年：8月30日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          3年：8/31；7/10年：9/1
    起息日          3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日
    分销期          3年：8/31；7/10年：8/31-9/1
    上市日          3年：9/2；7/10年：9/5
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年0.10%；10年：0.15%
    --------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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