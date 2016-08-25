澳新汇市：澳新货币微幅上涨，市场等待从叶伦讲话中寻求美升息线索

投资者目前关注叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话，以寻找有关美国货币政策前景的线索。

“叶伦周五现身讲话是市场唯一的重大话题，同时使得股、汇、债市缺乏方向，”澳洲国民银行(NAB)全球汇市策略联席主管Ray Attrill表示。

“如果叶伦有出人意表的发言，则将是她提高9月20-21日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议升息的机率。”

澳元兑美元今年上涨近5%，新西兰元兑美元 也已升值7.4%。

新西兰元周四小涨0.2%，至0.7327美元，此前乳业巨擘恒天然调升对10,500名农户股东支出的预估。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价