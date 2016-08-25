更新版 1-韩国经济：政府将应对家庭债务问题，经济下行风险增加--财长

(新增更多细节)

路透首尔8月25日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，政府将应对楼市供应过剩方面的疑虑，韩国经济面临的下行风险正在增加。

柳一镐在首尔对其他部长讲话时称，政府将通过鼓励采用分期偿还的固定利率贷款而非只先付利息的贷款，来应对与家庭债务相关的风险。

他对与会的部长称，对于“被指对经济构成风险的家庭债务”，政府将“寻求进行稳定的管理”。

由于利率处于历史低位，韩国的家庭负债规模触及记录高位，令内需受到压制，即便出口已连续第19个月下滑。