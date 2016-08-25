中国汇市：人民币早盘放量小跌，6.66元附近市场结汇意愿略升

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘放量小跌，中间价下跌逾180点
* 人民币6.66元附近交投较昨日活跃，部分头寸择机结汇
* G20临近，汇率大升大贬动力均不足
路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅下跌，中间价亦下跌逾180点。交易员称，早盘汇价短暂跌破6.66元关口部分头寸择机结汇，另外美元指数早盘略有调整亦提振结汇情绪，但G20峰会临近，料人民币继续区间宽幅波动，大幅升贬动力均不足。
他们并指出，央行重启14天逆回购，无意采取降准手段，避免加大人民币贬值压力；6.66元附近也是本月波动区间底部，对客盘和自营都有心理支撑，当然也可以预期央行不会刻意守某个点位，若美指再度转升，人民币仍可能小幅调整。
“其实对客盘而言，这个位置结汇比上周好很多了，再说G20马上要开，人民币重回6.7可能性不大。”一中资行交易员称。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6565元，上日收报6.651元，夜盘终报6.661元。今日人民币兑美元中间价 报6.6602元，上日中间价为6.642元。人民币兑美元即期成交额 为106.7亿美元，上日半日为76.57亿美元。
全球汇市方面，美元周四亚洲时段上涨，但在杰克森霍尔全球央行官员会议前，主要货币仍停滞不前。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。
投资者目前关注叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话，以寻找有关美国货币政策前景的线索。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.01；SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8085元, 上日尾盘为6.8085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6703元, 上一交易日尾盘报6.672元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6565；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583