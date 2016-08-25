中国汇市：人民币早盘放量小跌，6.66元附近市场结汇意愿略升

* 人民币早盘放量小跌，中间价下跌逾180点

* 人民币6.66元附近交投较昨日活跃，部分头寸择机结汇

* G20临近，汇率大升大贬动力均不足

路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅下跌，中间价亦下跌逾180点。交易员称，早盘汇价短暂跌破6.66元关口部分头寸择机结汇，另外美元指数早盘略有调整亦提振结汇情绪，但G20峰会临近，料人民币继续区间宽幅波动，大幅升贬动力均不足。

他们并指出，央行重启14天逆回购，无意采取降准手段，避免加大人民币贬值压力；6.66元附近也是本月波动区间底部，对客盘和自营都有心理支撑，当然也可以预期央行不会刻意守某个点位，若美指再度转升，人民币仍可能小幅调整。

“其实对客盘而言，这个位置结汇比上周好很多了，再说G20马上要开，人民币重回6.7可能性不大。”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6565元，上日收报6.651元，夜盘终报6.661元。今日人民币兑美元中间价 报6.6602元，上日中间价为6.642元。人民币兑美元即期成交额 为106.7亿美元，上日半日为76.57亿美元。

全球汇市方面，美元周四亚洲时段上涨，但在杰克森霍尔全球央行官员会议前，主要货币仍停滞不前。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。

投资者目前关注叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话，以寻找有关美国货币政策前景的线索。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.01；SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8085元, 上日尾盘为6.8085元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6703元, 上一交易日尾盘报6.672元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6565；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。