中国货币市场：净投放大增缓资金紧势，大行倾向提供长期品种隔夜仍不足

路透上海8月25日 - 在中国央行公开市场单日大举净投放后，银行间市场周四早盘资金面紧势略缓。不过大行出资期限继续向七天及以上品种倾斜，隔夜供给仍然不足。

交易员认为，目前来看市场流动性总量忧虑不大，而央行在重启14天逆回购的同时，要求大行合理搭配资金融出期限，则可能提高利用借隔夜放大杠杆交易的资金成本。

央行公开市场稍早共进行了2,200亿元人民币逆回购，单日规模创近两个月来新高。其中七天期1,400亿元，14天期800亿元，中标利率持平于2.25%和2.40%。据此计算，今日净投放1,700亿元。

北京一银行交易员称，大行出资基本恢复，但“长期限，比如七天的比较多，隔夜少。大部分机构应该都能平(头寸)了。”

两位消息人士周三晚间对路透表示，央行当日召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题。会议并明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。

对此，该交易员称，从央行近日举措看，流动性总量不用过于担忧，只是对靠滚动借隔夜回购来扩大杠杆交易的机构来说，资金成本压力将有所增加。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0141 2.0621 -4.80

七天 2.4702 2.4988 -2.86

14天 2.8823 2.7946 +8.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.1400 1.1750 +496.50

七天 2.8800 2.8600 +2.00

14天 2.8000 2.8250 -2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0300 2.0500 -2.00

七天 2.6000 2.6000 +0.00

14天 3.1300 3.1000 +3.00

Shibor

其中:隔夜 2.0440 2.0430 +0.10

七天 2.3640 2.3620 +0.20

三个月 2.7950 2.7940 +0.10

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