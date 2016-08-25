中国货币市场：净投放大增缓资金紧势，大行倾向提供长期品种隔夜仍不足

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海8月25日 - 在中国央行公开市场单日大举净投放后，银行间市场周四早盘资金面紧势略缓。不过大行出资期限继续向七天及以上品种倾斜，隔夜供给仍然不足。
交易员认为，目前来看市场流动性总量忧虑不大，而央行在重启14天逆回购的同时，要求大行合理搭配资金融出期限，则可能提高利用借隔夜放大杠杆交易的资金成本。
央行公开市场稍早共进行了2,200亿元人民币逆回购，单日规模创近两个月来新高。其中七天期1,400亿元，14天期800亿元，中标利率持平于2.25%和2.40%。据此计算，今日净投放1,700亿元。
北京一银行交易员称，大行出资基本恢复，但“长期限，比如七天的比较多，隔夜少。大部分机构应该都能平(头寸)了。”
两位消息人士周三晚间对路透表示，央行当日召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题。会议并明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。
对此，该交易员称，从央行近日举措看，流动性总量不用过于担忧，只是对靠滚动借隔夜回购来扩大杠杆交易的机构来说，资金成本压力将有所增加。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0141 2.0621 -4.80
七天 2.4702 2.4988 -2.86
14天 2.8823 2.7946 +8.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.1400 1.1750 +496.50
七天 2.8800 2.8600 +2.00
14天 2.8000 2.8250 -2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0300 2.0500 -2.00
七天 2.6000 2.6000 +0.00
14天 3.1300 3.1000 +3.00
Shibor
其中:隔夜 2.0440 2.0430 +0.10
七天 2.3640 2.3620 +0.20
三个月 2.7950 2.7940 +0.10
----------------------------------------------------------
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583