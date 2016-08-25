台湾股市：收涨逾1%金融电子双主流领军，鸿海除息行情扩及电子股

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月25日 - 台湾股市周四收涨逾1%。分析师指出，随鸿海 展开除息行情及兆丰金控 利空出尽止跌上涨，人气扩增至金融股和电子股；在金融和电子双主流领军下，今天台股表现优于其他亚洲股市。
台湾加权股价指数 收升1.09%，至9,115.47点；今日成交初值 为761.67亿台币，上交易日修正后为615.38亿。
〞金融股兆丰金利空出尽，鸿海延续前天的除息行情，今天是金融和电子双主流。〞凯基投顾一位不愿具名分析师说。
他表示，鸿海将于9月2日除息，因往年除息前都会走一波〞除息行情〞，今年除息行情已于周二发动，今天是第三天上涨，料将一路涨到9月2日除息；另近日遭美国纽约州政府重罚1.8亿美元的兆丰银行母公司兆丰金控利空出尽止跌走升，金融保险类指数亦随之收涨逾1%。
他并称，下周二摩台指将结算，目前看起来外资在台指期是偏多，预估在摩台指也会偏多操作，应该会拉高结算。
新光投信分析师谢学云指出，台股成交量在缩到一定程度后今天展开反弹行情，且预期周五美联储(FED)主席叶伦谈话应是偏正面(鸽派)，带动台股走涨，〞今天大盘虽有反弹，但整体追价意愿还是不够，加上礼拜五又有全球央行年会，市场比较偏向观望。〞
台湾大型公股金控--兆丰金遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，此为台湾金融业遭美国祭出史上的最高罚金。
兆丰金今日收升1.84%，鸿海亦收涨2.08%。金融和保险类股指数 收涨1.58%，科技类股指数 收升1.38%。
本地时间14:14，亚洲主要股市多数下跌，MSCI亚太明晟指数 涨0.24%。（完）
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583