中国债市动态：逆回购放量现券趋稳，降杠杆短期冲击减弱

路透上海8月25日 - 随着中国央行公开市场周四单日净投放大幅放量，资金面转松，银行间债市周四早盘现券收益率整体稳中略有回落，国债期货亦小幅反弹；逆回购期限拉长引发降杠杆担忧短期冲击已不小，不过央行也表示货币政策基调不会改变，一度有些恐慌的市场情绪正逐步平复。

交易员并指出，逆回购期限拉长后，可能在一定程度上提升整体资金加权利率水平，从而一定程度上控制杠杆风险，不过资产荒大环境并未因此改变，料债市收益率在短期明显修正后，持续上行的动力较为有限，后续在配置需求支撑下，短期维持低位徘徊走势。

“（收益率）先下来些，后来又回调（反弹）一点，到昨天其实差不多市场已经稳了，今天7天和14天（逆回购）放量，都觉得资金会松，”上海一银行交易员称。

他谈到，央行也是希望资金保持稳定，逆回购期限加长只是为了警示金融机构，加杠杆的行为要收敛一些；不过即便未来通过公开市场的引导，融出期限拉长，但因为资金利率曲线也较平，只要流动性恢复宽松后，资金成本的上行空间并不大，债市面临的持续性压力也有限。

熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

一基金公司交易员亦谈到，“（央行）还是想要去杠杆啊，只是现在市场有一点绑架的味道，估计央行也不想再搞次钱荒，所以吓唬吓唬大家，希望都能自我遵守。”

北京一银行交易员谈到，如果逆回购期限进一步延长到28天期，拿一个月左右的资金做杠杆，无论是期限还是成本都很难受，这样对杠杆的抑制作用就较为明显。

上述消息人士还透露，央行在会上并表示，希望各行认真对待流动性管理的问题，如果到期后的14天期逆回购需求不佳，不排除继续推出更长期限的逆回购，以引导市场。

央行公开市场今日共进行2,200亿元人民币逆回购操作，单日逆回购规模创近两个月来新高。具体品种包括七天期1,400亿元，14天期800亿元，利率均持平于上日。据此计算，单日将净投放1,700亿元。

央行公开市场周三重启14天期逆回购，为春节后逾半年以来首现，中标利率持平于2.40%。最近一次公开市场单日逆回购操作高点为6月27日的2,700亿元，仅为七天期一个期限。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三年和10年期固息债中标收益率为2.7549%和3.1479%，对应投标倍数为3.09倍和4.85倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.16%/3.1550%，上日为3.17%/3.1610%。