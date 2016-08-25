台湾债市：10年券发行前交易殖利率微收跌，市场静待周五叶伦发言

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收微跌 * 市场关注美国FED主席叶伦周五发言 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.65% 路透台北8月25日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周四微收跌；交易员指出， 随全球央行年会进入倒数，今天市场观望气氛更趋浓厚，殖利率陷区间狭幅整。 他们表示，早盘10年券因多单略转积极促使殖利率走低，惟午后跌幅收敛，10年105/11期成交量则扩增至 逾百亿台币，主要是发行前交易零成本空单牛刀小试、进行短线抛补，惟目前殖利率仍看不到反弹的理由，而 往下追价意愿又低，殖利率呈区间狭幅整理。 〞今天10年券成交量有稍微放大一点，但纯粹只是区间内做量，明天可能跟今天一样，继续盘整。〞一大 型商银交易员说。 另一大型银行主管指出，市场除静待周五全球央行年会美国FED主席叶伦讲话外，财政部下周五将标售10 年期公债105/11期，从近来长券20年期公债殖利率往下压来看，市场预估央行9月仍有望再降息，短线找不到 殖利率有反弹的理由。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.00 0.4950% 0.4901-0.4960% 12.50 10 105/11 -0.08 0.6357% 0.6305-0.6378% 102.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6357% 5 105/8 0.4950% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)