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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 15:03 BJT

台湾债市：10年券发行前交易殖利率微收跌，市场静待周五叶伦发言

* 10年券105/11期发行前交易殖利率收微跌
    * 市场关注美国FED主席叶伦周五发言
    * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.65%

    路透台北8月25日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周四微收跌；交易员指出，
随全球央行年会进入倒数，今天市场观望气氛更趋浓厚，殖利率陷区间狭幅整。
    
    他们表示，早盘10年券因多单略转积极促使殖利率走低，惟午后跌幅收敛，10年105/11期成交量则扩增至
逾百亿台币，主要是发行前交易零成本空单牛刀小试、进行短线抛补，惟目前殖利率仍看不到反弹的理由，而
往下追价意愿又低，殖利率呈区间狭幅整理。
      
    〞今天10年券成交量有稍微放大一点，但纯粹只是区间内做量，明天可能跟今天一样，继续盘整。〞一大
型商银交易员说。

    另一大型银行主管指出，市场除静待周五全球央行年会美国FED主席叶伦讲话外，财政部下周五将标售10
年期公债105/11期，从近来长券20年期公债殖利率往下压来看，市场预估央行9月仍有望再降息，短线找不到
殖利率有反弹的理由。
        
    交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.63-0.66%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。
 
       
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      -0.00      0.4950%    0.4901-0.4960%     12.50
  10  105/11                      -0.08      0.6357%    0.6305-0.6378%    102.50
      
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.6357%
   5     105/8                        0.4950%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)
    

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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