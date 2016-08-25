主要国家经济指标预测--8月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月26日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 -- -- -- 中国货物和服务贸易 7月 -- -- 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.9 10.0 0645 法国消费者信心指数 8月 -- 96 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- 持平 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +4.9% +5.0% 针对家庭放款 -- +1.7% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 -0.8% -0.6% (较上年同期) -1.4% -0.8% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 7月初值 -- 逆差645.4 1230 美国企业获利 第二季初值 -- +8.1% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.2% 最终销售 +2.4% +2.4% 消费者支出 -- +4.2% GDP平减指数 +2.2% +2.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.9% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月终值 90.6 90.4 现况指数 107.4 106.1 预期指数 81.0 80.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月24日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超4,331 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,296 -- 8月25日(四) 0645 法国企业景气指数 8月 101 103 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -5.6% -- 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 106.2 108.5 现况指数 112.8 114.9 预期指数 100.1 102.5 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正9 -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月 +4.4% +3.3% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +3.8% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +1.6% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 26.1 26.5 四周均值(万人) 26.4 -- 续请失业金人数(万人) 8月13日当周 214.5 215.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 51.5 -- 服务业PMI 50.9 52.0 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 8月 负7 -- 综合指数 负4 -- 2100 韩国消费者信心指数 8月 102 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.5% -0.4% 全国整体CPI -0.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.4% -0.3% 东京地区整体CPI -0.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)