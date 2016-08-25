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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--8月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    8月26日(五)    
     --  中国外汇市场交易概况数据                    7月           --        --
     --  中国货物和服务贸易                          7月           --        --
    0600 德国GfK消费者信心指数                       9月           9.9      10.0
    0645 法国消费者信心指数                          8月           --         96
    0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值       --       持平
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      7月         +4.9%     +5.0%
               针对家庭放款                                        --      +1.7%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值     +0.6%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +2.2%     +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                     第二季初值     -0.8%     -0.6%
                     (较上年同期)                                -1.4%     -0.8%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    7月初值       --  逆差645.4
    1230 美国企业获利                             第二季初值       --      +8.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值     +1.1%     +1.2%
             最终销售                                            +2.4%     +2.4%
             消费者支出                                            --      +4.2%
             GDP平减指数                                         +2.2%     +2.2%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.7%     +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.9%     +1.9%    
    1400 美国密西根大学消费者信心指数                8月终值      90.6      90.4
                             现况指数                            107.4     106.1
                             预期指数                             81.0      80.3    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    8月24日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周  买超4,331        --
         外资投资日本股票(亿日圆)                           卖超2,296        --
        
    8月25日(四)
    0645 法国企业景气指数                              8月        101        103       
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第二季      -5.6%        --       
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                       8月      106.2      108.5      
                    现况指数                                    112.8      114.9      
                    预期指数                                    100.1      102.5      
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 8月        正9        --        
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                7月      +4.4%      +3.3%      
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +1.5%      +0.5%      
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       +3.8%        --       
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +1.6%      +0.3%      
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月20日当周      26.1       26.5        
                 四周均值(万人)                                  26.4        --      
                 续请失业金人数(万人)           8月13日当周     214.5      215.3      
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         8月初值       51.5        --       
                   服务业PMI                                     50.9       52.0        
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      8月        负7        --        
                       综合指数                                   负4        --             
    2100 韩国消费者信心指数                            8月        102        --             
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   7月      -0.5%      -0.4%       
             全国整体CPI                                        -0.4%        --       
             东京地区核心CPI(较上年同期)               8月      -0.4%      -0.3%       
             东京地区整体CPI                                    -0.5%        --           
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 王颖)

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