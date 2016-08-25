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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 13:22 BJT

路透基点：台新金控旗下金融租赁公司筹集7亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港8月25日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台新金融控股在内地的金融租赁分公司已委华南商业银行筹办7亿元人民币(1.05亿美元)三年期贷款。

一位消息人士称，是次融资预计最快将于下周开始筹组一般银团，但贷款条款和细节尚未敲定。

台新融资租赁(中国)和台新融资租赁(天津)为是次交易的借款方。

台新金控旗下的这两家租赁公司在内地提供租赁、保付代理和贸易融资服务。(完) (编译 许娜；审校)

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