路透基点：台新金控旗下金融租赁公司筹集7亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港8月25日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台新金融控股在内地的金融租赁分公司已委华南商业银行筹办7亿元人民币(1.05亿美元)三年期贷款。

一位消息人士称，是次融资预计最快将于下周开始筹组一般银团，但贷款条款和细节尚未敲定。

台新融资租赁(中国)和台新融资租赁(天津)为是次交易的借款方。