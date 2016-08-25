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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 13:42 BJT

日本债市：公债期货小涨，此前增强流动性标债获稳健买需

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.190%     +0.5   -0.195%
    五年期公债        -0.175%     +0.0   -0.175%
    10年期公债       -0.085%     +0.0   -0.085%
    20年期公债        0.260%     +0.0    0.260%
    30年期公债        0.000%     +0.0    0.325%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.52    +0.08    151.44
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
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 (编译 张若琪/王洋；审校 艾茂林/张荻)

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