《全球汇市》美元区间交投，静待FED主席叶伦在杰克森霍尔会议讲演

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1272 1.0859 +3.80 +3.79 1.0860 美元/日圆 100.45 100.43 +0.02 -16.50 120.30 欧元/日圆 113.24 113.11 +0.11 -13.21 130.47 美元/瑞郎 0.9663 0.9665 -0.02 -3.54 1.0018 英镑/美元 1.3227 1.3231 -0.03 -10.25 1.4738 美元/加元 1.2918 1.2924 -0.05 -6.66 1.3839 美元/离岸人民币 6.6692 6.6711 -0.03 +1.54 6.5680 澳元/美元 0.7630 0.7612 +0.24 +4.88 0.7275 新西兰元/美元 0.7321 0.7306 +0.21 +7.27 0.6825 澳元/日圆 76.650 76.450 +0.26 -12.52 87.620 新西兰元/日圆 73.550 73.420 +0.18 -10.28 81.980 英镑/日圆 132.90 132.90 +0.00 -25.01 177.22 澳元/新西兰元 1.0418 1.0406 +0.12 -2.31 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪/郑茵/蔡美珍/张涛；审校 艾茂林/张荻/王洋/王兴亚)