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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 14:02 BJT

《全球汇市》美元区间交投，静待FED主席叶伦在杰克森霍尔会议讲演

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1272  1.0859  +3.80  +3.79  1.0860
    美元/日圆            100.45  100.43  +0.02 -16.50  120.30
    欧元/日圆         113.24  113.11  +0.11 -13.21  130.47
    美元/瑞郎            0.9663  0.9665  -0.02  -3.54  1.0018
    英镑/美元            1.3227  1.3231  -0.03 -10.25  1.4738
    美元/加元            1.2918  1.2924  -0.05  -6.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6692  6.6711  -0.03  +1.54  6.5680
    澳元/美元            0.7630  0.7612  +0.24  +4.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.7321  0.7306  +0.21  +7.27  0.6825
    澳元/日圆         76.650  76.450  +0.26 -12.52  87.620
    新西兰元/日圆     73.550  73.420  +0.18 -10.28  81.980
    英镑/日圆         132.90  132.90  +0.00 -25.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0418  1.0406  +0.12  -2.31  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张若琪/郑茵/蔡美珍/张涛；审校 艾茂林/张荻/王洋/王兴亚)

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