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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 14:02 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：杰克森霍尔会议前，市场交投迟滞

0553GMT：
    
    * 澳元兑美元涨0.29%，新西兰元兑美元升0.15%，欧元兑美元上扬0.
11%，美元兑日圆持平
    * 美元兑人民币涨0.07%，美元兑印尼卢比升0.11%，美元兑马币下跌
0.12%，美元兑韩元下滑0.52%
    * 日股日经指数跌0.22%，沪综指下滑0.97%，MSCI明晟亚太地区(除
日本)指数涨0.26%，美国原油期货上扬0.19%，美国指标公债收益率报1.5
560%
    * 中国央行要求大行合理搭配资金融出期限，明确政策基调未改--消
息 
    * 路透调查：多数分析师预期日本央行9月放松政策，调整物价目标
措词 
    
    (完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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