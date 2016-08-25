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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 14:25 BJT

日本股市：缩量收跌，投资人审慎观望美联储主席叶伦周五演说

路透东京8月25日 - 日本股市周四小幅收低，成交清淡，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五将发表演说，在此之前市场弥漫审慎气氛，全球市场引颈盼望从叶伦谈话中得到美国利率前景线索。

日经指数 收低0.3%，至16,555.95点。

东证股价指数 下跌0.2%，至1,304.27点，成交13.49亿股，30天平均日成交量为19.70亿股。

JPX日经400指数 下跌0.2%，至11,719.50点。(完)

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