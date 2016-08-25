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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 14:43 BJT

台湾金融：行政院通过洗钱防制法修正案，金管会将金检兆丰海外分行

路透台北8月25日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 发生美国纽约分行遭重罚一案后，行政院周四表示，已通过〞洗钱防制法〞部分条文修正草案，将送立法院审议；并已请金管会马上对兆丰纽约和巴拿马分行金检。

行政院称，修法的目的除了要让相关法规与国际接轨，主要是顺应全球强化洗钱防制的趋势，同时加强打击跨境电信诈欺与人肉运钞洗钱等犯罪行为。

行政院长林全并指出，兆丰银行纽约分行因为法律遵循疏失，在当地被处以钜额罚款，引起许多质疑和争议，已请法务部及金管会分别成立专案小组。

〞立即对兆丰银行巴拿马分行及纽约分行执行专案金检，〞行政院新闻稿表示。

兆丰金日前遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，为台湾金融业遭美国祭出的史上最高罚金。此事件不仅凸显台湾金融业内部控管的重大瑕疵，未来积极布局亚洲的前景料更加艰难。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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