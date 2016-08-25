台湾金融：行政院通过洗钱防制法修正案，金管会将金检兆丰海外分行

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月25日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 发生美国纽约分行遭重罚一案后，行政院周四表示，已通过〞洗钱防制法〞部分条文修正草案，将送立法院审议；并已请金管会马上对兆丰纽约和巴拿马分行金检。
行政院称，修法的目的除了要让相关法规与国际接轨，主要是顺应全球强化洗钱防制的趋势，同时加强打击跨境电信诈欺与人肉运钞洗钱等犯罪行为。
行政院长林全并指出，兆丰银行纽约分行因为法律遵循疏失，在当地被处以钜额罚款，引起许多质疑和争议，已请法务部及金管会分别成立专案小组。
〞立即对兆丰银行巴拿马分行及纽约分行执行专案金检，〞行政院新闻稿表示。
兆丰金日前遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，为台湾金融业遭美国祭出的史上最高罚金。此事件不仅凸显台湾金融业内部控管的重大瑕疵，未来积极布局亚洲的前景料更加艰难。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583