《路透晚报》--8月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：研究制定互联网市场准入负面清单，深化创业板改革--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，将推进“互联网+政务服务”，研究制定互联网市场准入负面清单，同时运用好国家新兴产业创业投资引导基金和中小企业发展基金，强化知识产权质押融资，深化创业板改革。

--中国政策:免征科技企业孵化器房产税,光伏发电企业增值税优惠继续

中国财政部发布通知，对科技企业孵化器企业实行税收优惠，免征三年房产税和城镇土地使用税，并继续对光伏发电实行增值税优惠政策，实行增值税即征即退50%的优惠。

--中国经济：9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批--商务部

中国商务部、海关总署两部委称，自今年9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批，建立健全事中事后监管机制。

--《财经洞察》中国推中央与地方财权事权划分改革，框架易搭实操艰难

在中国现阶段涉足深水领域的改革中，财税改革因涉及面广，改革方案既要考虑专业性又要兼顾社会性毫无疑问是最难的；其中中央和地方财权事权划分的改革，又因涉及国家治理结构方方面面的重新架构，更是难中之难。

--中国农业：2016年全国早稻产量3,277.7万吨,较上年下降2.7%--统计局

中国国家统计局发布数据显示，2016年全国早稻产量3,277.7万吨（655.5亿斤），比2015年减产91.1万吨（18.2亿斤），下降2.7%。

--中国反腐：巡视发现能源局多人涉嫌以权谋私线索,贿随权集多发--中纪委

中共国家能源局党组关于巡视整改情况的通报称，巡视发现多人涉嫌以权谋私线索，有的直至2014年仍不收手问题；贿随权集多发，权随贿腐严重问题。

--香港数据：7月出口按年跌幅扩大至5.1%，跌幅为四个月来最大

香港政府统计处公布，7月香港出口货值按年跌5.1%，较6月跌幅明显扩大，且为连续第15个月下滑。7月进口货值按年下跌3.3%，亦较6月跌幅扩大。月内录得有形贸易逆差333亿港元，相等于进口货值的9.9%。

--中港贸易：7月香港净流入内地黄金量按月回升28.6%

香港政府统计处数据显示，7月自香港流入中国内地的黄金量按回升28.6%，扭转上月跌势。

【金融】

--中国金融：央行要求大行合理搭配资金融出期限，明确政策基调未改--消息

熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。周四政策显然已取得效果，大行的出资期限普遍倾向于七天及以上品种，隔夜供给仍然不足。

--《综述》中国网贷监管趋严加速行业洗牌，借贷限额促平台重调业务结构

在经过八个月的征求意见后，中国网贷监管细则正式出台。中国银监会周三发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，明确中央监管部门和地方政府的“双负责”制、强调网贷平台经营应以小额分散为主并明确借贷限额，并禁止开展类资产证券化等形式的债权转让。

--中国金融：境内金融机构境外转让不良债权纳入企业外债登记--发改委

中国国家发展改革委表示，境内金融机构向境外投资者转让不良债权，形成境内企业对外负债，统一纳入企业外债登记制管理。

--中国金融：银行业金融机构7月末总资产212.7万亿元，同比升14.5%--银监会

中国银监员会公布，中国银行业金融机构7月末境内总资产212.7万亿元人民币，同比上升14.5%；其中商业银行总资产为164.4万亿元，同比增长12.4%。

--中国金融：二季度末信托业资产规模增8.95%，进入个位数增长时代--协会

中国信托业协会称，截至今年二季度末，信托全行业管理的信托资产规模为17.29万亿元人民币，同比增长8.95%，这是自2010年以来信托资产同比增速首次跌破两位数增长，步入“个位数”增长时代。

--中港股业绩：交通银行上半年实现净利376.6亿元，同比微增0.9%

按资产计中国第五大银行--交通银行公布，上半年净利润376.61亿元人民币，同比微增0.9%；6月末减值贷款率为1.54%，较年初升0.03个百分点。交行董事会并批准分拆其全资附属公司交银国际在香港主板上市。

--中港个股：招行称暂停与部分商业银行票据交易，仅因达到交易额度上限

中国股份制银行--招商银行公告，鉴于与部分商业银行票据交易已达交易额度上限，因此通知下属机构暂时控制与部分商业银行的票据交易；此举并不表明后者票据管理存在重大隐患，对媒体误读给相关银行造成的不利影响深表歉意。

--台湾金融：金管会称将约询兆丰银人员厘清，两周内完成行政调查--主委

台湾金管会主委丁克华称，本周展开对兆丰银人员约询，预计两周内完成行政调查。他在记者会中表示，此事的调查结果将在两周内厘清后，才会对外说明。

--台湾金融：行政院通过洗钱防制法修正案，金管会将金检兆丰海外分行

台湾大型公股金控--兆丰金发生美国纽约分行遭重罚一案后，行政院表示，已通过〞洗钱防制法〞部分条文修正草案，将送立法院审议；并已请金管会马上对兆丰纽约和巴拿马分行金检。

【固定收益】

--中国公开市场：今日2,200亿元逆回购创两个月新高，单日净投放1,700亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,200亿元人民币逆回购操作，单日逆回购规模创近两个月来新高。具体品种包括七天期1,400亿元，14天期800亿元。据此计算，单日将净投放1,700亿元。

--《市场洞察》中国债市短期承压，但主因非央行

当从市场上借钱的成本逐渐高于从中国央行借钱的成本之时，当然是从央行处借钱；当资金拆借期限高度集中在隔夜，央行在借出钱的同时，顺势拉长投放流动性的久期，这或许就是当前中国银行间市场正在发生的事情。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率2.7549%，10年3.1479%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年和10年期固息债中标收益率为2.7549%和3.1479%，对应投标倍数为3.09倍和4.85倍。

--中国债市动态：逆回购放量现券趋稳，降杠杆短期冲击减弱

随着中国央行公开市场周四单日净投放大幅放量，资金面转松，银行间债市早盘现券收益率整体稳中略有回落，国债期货亦小幅反弹；逆回购期限拉长引发降杠杆担忧短期冲击已不小，不过央行也表示货币政策基调不会改变，一度有些恐慌的市场情绪正逐步平复。

--中国货币市场：净投放大增缓资金紧势，大行倾向提供长期品种隔夜仍不足

在中国央行公开市场单日大举净投放后，银行间市场早盘资金面紧势略缓。不过大行出资期限继续向七天及以上品种倾斜，隔夜供给仍然不足。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收跌，G20前人民币料继续区间宽幅波动

人民币兑美元即期微收跌，中间价则跌逾180点。交易员称，早盘汇价短暂跌破6.66元关口部分头寸择机结汇，另外美元指数早盘略有调整亦提振结汇情绪，人民币跌幅在午后明显缩减。但G20峰会临近，料人民币继续区间宽幅波动，大幅升贬动力均不足。

--人民币衍生品：人民币紧张局势有所缓解，境内美元掉期曲线近端明显下行

中国境内美元/人民币掉期曲线本周内震荡走升，周四下行。交易员称，境内美元仍较为宽松，而人民币偏紧的局势在周三央行重启14天期逆回购操作后有所缓解，今日掉期近端明显下行。而远端在持续上行一周后，今日企稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收低，资金面预期趋紧令地产股领跌

中国股市沪综指连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。

--中国能源：7月末商业原油库存环比下降5.7%--新华OGP

新华OGP称，中国7月末商业原油库存环比下降5.7%，7月末成品油库存环比增长0.7%。

--香港房地产：中国海外＂港人港地＂住宅项目开价，入场费582万港元起

由中国大型房地产商--中国海外发展的首个，亦是目前唯一一个＂港人港地＂住宅项目公布项目价单，首批单位入场费最低582.1万港元至最高1,466.2万港元，楼面尺价介乎15,080-18,418港元。

--港股业绩：中国太平保险中期净利大跌47%，惟寿险新业务价值增逾六成

中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司称，今年上半年净利按年大跌47%，主要受累于投资收益减少，惟反映质量的寿险新业务价值增逾六成。

--中港股业绩：中信证券上半年净利降58%，经纪及投资业务明显下滑

相比去年同期，今年上半年中国证券业的收成明显是个“小年”。国内最大券商--中信证券上半年实现净利52.42亿元人民币，同比降57.96%，与此前公布的业绩快报基本一致，公司经纪及投资业务出现明显下滑。

--中国个股：信威集团拟2.85亿美元收购以色列卫星公司SCC并将其私有化

中国北京信威科技集团股份有限公司公告称，拟收购以色列通信卫星运营公司--Space-Communication Ltd.SCC.TA(SCC公司)100%的股份，并将其私有化；交易对价2.85亿美元。 (完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)