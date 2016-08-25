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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 14:52 BJT

新兴汇市：亚币多数上涨，但印尼卢比下跌

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.40    100.45   +0.05  +19.82    120.30
    坡元            1.3528    1.3544   +0.12   +4.78    1.4175
    台币          31.663    31.772   +0.34   +4.43    33.066
    韩元           1115.91   1122.00   +0.55   +5.29   1174.95
    泰铢             34.56     34.61   +0.14   +4.22     36.02
    菲律宾披索       46.43     46.53   +0.20   +1.01     46.90
    印尼卢比      13255.00  13245.00   -0.08   +4.00  13785.00
    印度卢比       67.09     67.11   +0.03   -1.40     66.15
    马币            4.0275    4.0350   +0.19   +6.52    4.2900
    人民币          6.6561    6.6610   +0.07   -2.46    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张荻/孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/王兴亚)

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