更正-澳洲农业：竞争监管机构ACCC将就乳制品业扩大调查

(更正：因译文有误，最后一段应为“下半年”，非“第二季”)

路透悉尼8月25日 - 澳洲副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)周四表示，竞争监管机构将对此间乳制品业展开一项全面性的调查。

在这次调查之前，澳洲最大乳制品业者Murray Goulburn 及新西兰恒天然(Fonterra) 于4月调降产地价格，也就是调降支付给牧场的牛奶收购价近20%。新的收购价格低于许多牧场的损益两平成本，导致他们财务上陷入困境。

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)就调降产地价格的时机及通知展开调查，但乔伊斯称ACCC将会进行更为全面性的调查。

同时担任澳洲农业部长的乔伊斯表示，“ACCC的调查将于11月展开，内容将包括供应链风险分摊、供应协议及合约、行业竞争、议价、行业交易实务、以及全球和零售价格对获利能力的影响等等。”