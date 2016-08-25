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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元守在狭幅区间，市场等待德国Ifo数据

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* 欧元/美元今日在1.1260-78的狭窄区间。日线一目均衡转换线位1.1259提供支撑

* 周三低点1.1245亦为支撑，更下方支撑在8月17日的1.1240及日线云区顶部1.1180

* 美元指数由周三的反弹高点回落，杰克森霍尔会议及美联储主席叶伦演讲之前，料将盘整

* 在周三高点1.1311及小时图云区1.1310之前没有什么阻力位

* 今日没有大型选择权到期。市场等待0800GMT公布的德国Ifo数据

(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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