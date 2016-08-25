国际油市：延续上日跌势下挫，因市场焦点重回供应过剩问题

交易商称，中国7月原油库存意外下滑，至2013年4月来最低，给市场多少带来一些支撑。

本周稍早油价下跌给此前大涨走势画上句号。受产油国可能达成冻产协议的传言推动，8月稍早油价大涨逾20%。

石油输出国组织(OPEC)产量创纪录高位，且自愿限产的前景甚微，导致达成冻产协议的希望降温。

不止OPEC石油产量居于高位，俄罗斯等其他主要产油国亦是如此，加之需求前景黯淡，分析师称供应过剩局面几乎没有结束的希望。

路透根据政府数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降0.3%至每日1,058万桶。(完)

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