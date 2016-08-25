中国经济：9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批--商务部

路透北京8月25日 - 中国商务部、海关总署两部委周四称，自今年9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批，建立健全事中事后监管机制。

刊登在商务部网站的公告显示，取消商务主管部门对加工贸易合同审批和加工贸易保税进口料件或制成品转内销审批。商务主管部门不再签发“加工贸易业务批准证”等证，海关不再签发“出口加工区加工贸易业务批准证”等。

根据公告，开展加工贸易业务的企业，凭相关部门出具的有效期内的“加工贸易企业经营状况和生产能力证明”到海关办理加工贸易手（账）册设立（变更）手续，海关不再验核相关许可证件。

涉及禁止或限制开展加工贸易商品的，企业应在取得商务部批准文件后到海关办理有关业务。

公告并称，海关特殊监管区域外加工贸易保税进口料件或者制成品如需转内销的，海关依法征收税款和缓税利息。进口料件涉及许可证件管理的，企业还应当向海关提交相关许可证件。

加工贸易项下关税配额农产品办理内销手续时，海关验核贸易方式为“一般贸易”的关税配额证原件或关税配额外优惠关税税率配额证原件，按关税配额税率或关税配额外暂定优惠关税税率计征税款和缓税利息。

同时还要严格加工贸易企业经营状况和生产能力核查机制。相关部门要严格执行加工贸易企业经营状况和生产能力核查制度，为企业出具“加工贸易企业经营状况和生产能力证明”。

中国正继续推动加工贸易转型升级，引导加工贸易向中西部地区转移、向产业链两端延伸。商务部此前表示，继续研究加工贸易差异化政策，加快推动新业态发展，扩大跨境电商综合试验区和市场采购方式的试点范围。（完）

欲览公告全文，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 宿泱韫/张喜良)