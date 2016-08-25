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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 15:34 BJT

全球金市：金价保持在四周低点上方，等待有关美联储加息时点的线索

“今明两日金价将处于守势，市场焦点集中在叶伦讲话。一旦叶伦言辞强硬，金价下周恐会偏空。”Lai说道。

0703GMT，现货金 涨近0.2%，报每盎司1,325.30美元。受美元持坚影响，金价周三触及四周低位1,323.20美元。

美国期金 接近持平于每盎司1,328.90美元。

据路透技术分析师王涛，现货金或会跌至每盎司1,308美元，因已经下破主要支撑位1,334。

现货银 涨0.3%，报每盎司18.56美元，盘中稍早触及八周低点18.46。

现货铂金 和现货钯金 分别涨0.4%和0.6%，报1,076.70和685.75美元，周三均创下逾四周最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 王兴亚/刘秀红)

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