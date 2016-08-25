《全球汇市》美元区间波动，投资者等待Fed主席在杰克森霍尔的演讲

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1274 1.1261 +0.12 +3.81 1.0860 美元/日圆 100.41 100.43 -0.02 -16.53 120.30 欧元/日圆 113.19 113.11 +0.07 -13.24 130.47 美元/瑞郎 0.9656 0.9665 -0.09 -3.61 1.0018 英镑/美元 1.3215 1.3231 -0.12 -10.33 1.4738 美元/加元 1.2919 1.2924 -0.04 -6.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.6682 6.6711 -0.04 +1.53 6.5680 澳元/美元 0.7621 0.7612 +0.12 +4.76 0.7275 新西兰元/美元 0.7305 0.7306 -0.01 +7.03 0.6825 欧元/瑞郎 1.0889 1.0888 +0.01 +0.03 1.0886 欧元/英镑 0.8526 0.8502 +0.28 +15.73 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4753 9.4567 +0.20 +3.32 9.1705 美元/挪威克朗 8.1945 8.2136 -0.23 -7.30 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张涛/于春红; 审校 李春喜/张明钧/刘秀红/艾茂林)