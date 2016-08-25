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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 15:52 BJT

《全球汇市》美元区间波动，投资者等待Fed主席在杰克森霍尔的演讲

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1274  1.1261  +0.12  +3.81  1.0860
    美元/日圆            100.41  100.43  -0.02 -16.53  120.30
    欧元/日圆         113.19  113.11  +0.07 -13.24  130.47
    美元/瑞郎            0.9656  0.9665  -0.09  -3.61  1.0018
    英镑/美元            1.3215  1.3231  -0.12 -10.33  1.4738
    美元/加元            1.2919  1.2924  -0.04  -6.65  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6682  6.6711  -0.04  +1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7621  0.7612  +0.12  +4.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7305  0.7306  -0.01  +7.03  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0889  1.0888  +0.01  +0.03  1.0886
    欧元/英镑         0.8526  0.8502  +0.28 +15.73  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4753  9.4567  +0.20  +3.32  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1945  8.2136  -0.23  -7.30  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘秀红/张涛/于春红; 审校 李春喜/张明钧/刘秀红/艾茂林)

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