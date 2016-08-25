金属期市：伦铜徘徊在两个月低位附近，有迹象显示供给增加

上海期货交易所期铜下跌1.2%，至每吨36,370元人民币，缩窄盘初的2%跌幅。

最新数据显示，LME铜库存跳增14,625吨，为2015年11月以来首次总库存突破25万吨。光是过去一周，铜库存已大增20%。

另一方面，中国7月镍及锌进口大减，铜进口下滑3%，一部分是由于许多工厂在北半球夏季期间停产的季节性因素。

LME期镍 延续跌势，下跌1%至每吨9,880美元，一度触及7月11日以来低位9,860美元。上期所期镍 亦大跌3.3%，因菲律宾矿石出口暂停的疑虑消退。(完)