中国新债：贵州下周四招标发行400亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海8月25日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四(9月1日)招标发行总额40 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模200亿元，期限含三年、五年、七年和 10年，专项债200亿元，仅有五年和10年两个品种。 上述一般债中，有41.2亿元为新增债券；专项债中有7亿元为新增债券，上海新世纪资 信评估公司对债券级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 40 9月1日下午14:00-14:40 9月2日 五年 60 七年 60 10年 40 小计 200 专项债券 五年 120 9月1日下午15:00-15:40 9月2日 10年 80 小计 200 总计 400 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)