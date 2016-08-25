版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 16:10 BJT

中国新债：贵州下周四招标发行400亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海8月25日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四(9月1日)招标发行总额40
0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债发行规模200亿元，期限含三年、五年、七年和
10年，专项债200亿元，仅有五年和10年两个品种。
    
    上述一般债中，有41.2亿元为新增债券；专项债中有7亿元为新增债券，上海新世纪资
信评估公司对债券级为AAA。
            
    具体发行规模和招标时间如下：   
     类别         期限     规模(亿元)        招标时间          发行期
   一般债券       三年             40  9月1日下午14:00-14:40   9月2日
                  五年             60                                  
                  七年             60                                  
                  10年             40                                  
                  小计            200                                  
   专项债券       五年            120  9月1日下午15:00-15:40   9月2日
                  10年             80                                  
                  小计            200                                  
                  总计            400                                  
     
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                   here

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐