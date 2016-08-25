版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 16:07 BJT

瑞士数据：2015年实质GDP增速为0.8%，低于前一年的2.0%--联邦统计局

路透苏黎世8月25日 - 瑞士联邦统计局周四公布，该国2015年实质经济增速为0.8%，低于前一年的增长2.0%。

瑞士联邦统计局还在声明中称，去年在瑞郎大幅升值的拖累下，瑞士名义国内生产总值(GDP)增速为0.3%，低于2014年的增长1.4%。

3月份瑞士联邦经济总局(SECO)公布的初步数据显示，2015年瑞士GDP增速为0.9%。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐