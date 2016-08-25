台湾汇市：台币收扬逾1角因出口商及外商银抛汇，观望FED主席演说

* 台币收升逾1角，但量能不济 * 外商银和出口商都有抛汇 * 关注周五美联储主席叶伦演说 * 明日台币主要交易区间料在31.630-31.730 路透台北8月25日 - 台币兑美元 周四收升逾1角，但量能不济。交易员表示，韩元趋升，尤其是 台股 今日劲扬，外商银汇入明显，令台币午后扩大升幅至1角以上；只不过，周五美国联邦储备理事会 主席叶伦演说前，市场未见明显方向。 汇银人士表示，台股升得〞莫名其妙〞，相较亚股力道颇强，外资今日也有汇入。至于出口商见31.800迟 迟未能站上，今日早盘也有些许抛汇力道。 〞今天升的多一点，但是NDF(美元兑台币的折价)没有掉太多，〞一位小型商银交易人士说。因此，他也 认为，台币仍是在区间之内的反弹，未脱区间整理格局。市场主要还是在等待叶伦的演说结果指引新的方向。 他们也表示，出口商仍有抛汇需求，短期内台币仍有走升动力。至于外资的动向仍然是主导台币最关键的 因素。先前外资在台股的〞调节〞稍告段落，不排除在全球多数央行的宽松动作下，热钱仍然有涌入台湾的兴 趣。 今日台币兑美元主要交易区间在31.652-31.758，上日区间在31.744-31.808。他们预估明日台币区间在31 .630-31.730。 全球央行官员本周晚些时候将在杰克森霍尔召开会议，这仍是市场关注的焦点。美联储主席叶伦周五将在 会议上发表讲话。 台湾股市周四收涨1.09%；相较MSCI亚太明晟指数(除日本)小涨0.13%；资料显示外资及陆资在台股转为买 超79.67亿台币，中止先前连四日卖超共68.92亿台币。 韩元兑美元 收盘大升报1,115.9，上日收在1,122.0；台股加权指数 则涨1.09%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.630/31.650，上日收在31.700。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.670 31.772 31.652-31.767 31.740 5.81 7.19 司 元太外汇经纪公 31.668 31.771 31.653-31.765 31.730 3.11 3.14 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.250/-0.210 -0.190/-0.150 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)