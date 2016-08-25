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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 17:17 BJT

台湾汇市：台币收扬逾1角因出口商及外商银抛汇，观望FED主席演说

* 台币收升逾1角，但量能不济
    * 外商银和出口商都有抛汇
    * 关注周五美联储主席叶伦演说
    * 明日台币主要交易区间料在31.630-31.730

    路透台北8月25日 - 台币兑美元 周四收升逾1角，但量能不济。交易员表示，韩元趋升，尤其是
台股 今日劲扬，外商银汇入明显，令台币午后扩大升幅至1角以上；只不过，周五美国联邦储备理事会
主席叶伦演说前，市场未见明显方向。
    
    汇银人士表示，台股升得〞莫名其妙〞，相较亚股力道颇强，外资今日也有汇入。至于出口商见31.800迟
迟未能站上，今日早盘也有些许抛汇力道。
    
    〞今天升的多一点，但是NDF(美元兑台币的折价)没有掉太多，〞一位小型商银交易人士说。因此，他也
认为，台币仍是在区间之内的反弹，未脱区间整理格局。市场主要还是在等待叶伦的演说结果指引新的方向。
    
    他们也表示，出口商仍有抛汇需求，短期内台币仍有走升动力。至于外资的动向仍然是主导台币最关键的
因素。先前外资在台股的〞调节〞稍告段落，不排除在全球多数央行的宽松动作下，热钱仍然有涌入台湾的兴
趣。
     
    今日台币兑美元主要交易区间在31.652-31.758，上日区间在31.744-31.808。他们预估明日台币区间在31
.630-31.730。    
        
    全球央行官员本周晚些时候将在杰克森霍尔召开会议，这仍是市场关注的焦点。美联储主席叶伦周五将在
会议上发表讲话。
       
    台湾股市周四收涨1.09%；相较MSCI亚太明晟指数(除日本)小涨0.13%；资料显示外资及陆资在台股转为买
超79.67亿台币，中止先前连四日卖超共68.92亿台币。   
       
    韩元兑美元 收盘大升报1,115.9，上日收在1,122.0；台股加权指数 则涨1.09%。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有
扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.630/31.650，上日收在31.700。
    
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价        成交量   上日 
                        元                                           亿美元  
                      报价                                                   
 台北外汇经纪公     31.670     31.772   31.652-31.767   31.740         5.81    7.19
 司                                                                          
 元太外汇经纪公     31.668     31.771   31.653-31.765   31.730         3.11    3.14
 司                                                                          
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.070/-0.050              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.250/-0.210              -0.190/-0.150
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　      

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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