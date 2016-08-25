人民币衍生品：人民币紧张局势有所缓解，境内美元掉期曲线近端明显下行

路透北京8月25日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周内震荡走升，周四下行。交易员称，境内美元仍较为宽松，而人民币偏紧的局势在周三央行重启14天期逆回购操作后有所缓解，今日掉期近端明显下行。而远端在持续上行一周后，今日企稳。

他们并指出，尽管Libor近期有所上行，但境内美元未现紧张态势。且由于本周人民币资金面紧张，多家银行在掉期近端通过美元掉人民币，推升近端掉期点，进而传导到长端掉期点。而今日人民币宽松后，隔夜美元掉期 大幅回落，一度下探至2.3，触及20天低点。

“美元加息预期和月末因素叠加，Libor稍微上了一点，但是境内美元还是比较松的。”一外资行交易员称，“不过昨天央行净投放人民币之后，美元/人民币的掉期近端明显下来了。远端的话，买盘还是比较多的。”

北京时间16:21，境内美元/人民币一周期掉期 报30.5点，一个月期 报105点，一年期 报780点，较上周四分别涨37.39%、涨15.38%和涨18.18%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.650/4.850，较上周四小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.200/4.600，较上周四小升。

消息人士周三晚间对路透表示，央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

在中国央行公开市场单日大举净投放后，银行间市场周四早盘资金面紧势略缓。不过大行出资期限继续向七天及以上品种倾斜，隔夜供给仍然不足。